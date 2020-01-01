НАТО, наркотики, Круты и Луна: фото дня
Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 29 января 2021 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 29 января.
Эсминцы США провели операцию в Черном море. На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки.
Опубликован радиотелескопный снимок Луны. В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка.
Во Львове лицеисты сняли клип в честь Героев Крут. СБУ показала дело участника боев под Крутами.
В Николаеве главврачу инфекционной больницы сожгли авто. Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19.
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