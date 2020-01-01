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НАТО, наркотики, Круты и Луна: фото дня

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Подборка ярких фотографий и иллюстраций событий, произошедших в Украине и мире 29 января 2021 года.
Модель Валерия Орсини поделилась "жаркими" фото
Модель Валерия Орсини поделилась "жаркими" фото
instagram.com/valeria_orsini
Cмотрите фотогалерею НАТО, наркотики, Круты и Луна: фото дня

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий происшествий 29 января.

Эсминцы США провели операцию в Черном море. На Харьковщине разоблачили две наркогруппировки.

Опубликован радиотелескопный снимок Луны. В Киеве под асфальт провалилась бетономешалка.

Во Львове лицеисты сняли клип в честь Героев Крут. СБУ показала дело участника боев под Крутами.

В Николаеве главврачу инфекционной больницы сожгли авто. Патриарх Варфоломей сделал прививку от COVID-19.

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Теги: НАТО, ДТП, Луна, пожар, патриарх, Круты, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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