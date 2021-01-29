Кабмин опубликовал план вакцинации: Врачи и солдаты идут первыми
Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от коронавируса. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
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Календарный план вакцинации состоит из 5 этапов, в ходе которых будет привито девять групп населения. В плане отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса:
- Февраль-апрель: 367 тысяч медиков COVID-стационаров и участники ООС.
- Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
- Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
- Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
- Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
- Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
- Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.
- Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
- Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.
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По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной – на уровне 15 млн дополнительных доз.
При этом технически Украине сегодня способна обеспечить хранение любого вида вакцин, которые уже прошли регистрацию. В том числе тех, для хранения которых требуется температура в -70°C.
Напомним, в Минздраве рассказали, как записаться на COVID-прививку в Украине. В феврале стартует вакцинация, у граждан будет три способа записаться для получения прививки.