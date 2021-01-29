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Кабмин опубликовал план вакцинации: Врачи и солдаты идут первыми

Комментариев: 1
В первой очереди на вакцинацию 360 тысяч человек, их провакцинируют к апрелю.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
КГГА / Фейсбук

Министерство здравоохранения представило календарный план вакцинации украинцев от коронавируса. Ожидается, что вакцинация населения начнется в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

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Календарный план вакцинации состоит из 5 этапов, в ходе которых будет привито девять групп населения. В плане отмечено, кто, когда и где будет получать прививку от коронавируса:

  • Февраль-апрель: 367 тысяч медиков COVID-стационаров и участники ООС.
  • Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи.
  • Май-июнь: 363 тысячи других медработников.
  • Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет.
  • Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
  • Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет.
  • Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования.
  • Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года.
  • Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий.

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По словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной – на уровне 15 млн дополнительных доз.

При этом технически Украине сегодня способна обеспечить хранение любого вида вакцин, которые уже прошли регистрацию. В том числе тех, для хранения которых требуется температура в -70°C.

kmu.gov.ua

Напомним, в Минздраве рассказали, как записаться на COVID-прививку в Украине. В феврале стартует вакцинация, у граждан будет три способа записаться для получения прививки.

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Теги: вакцина, коронавирус, Виктор Ляшко, Минздрав
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Комментариев (1)
GOOD_666    29.01.2021, 19:59
Оценка:  -22
GOOD_666
Врачи и солдаты прощайте ....
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