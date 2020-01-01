ВНО-2021: опубликован график

Основное тестирование начинается 21 мая, заканчивается 15 июня. В этом году участник может пройти тестирование не более чем по пяти предметам.

Регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО) стартует 1 февраля и продлится до 5 марта. Основная сессия пройдет с 21 мая по 15 июня. Она начинается тестированием по химии. Об этом сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пишет Укринформ.

"До 30 апреля на страницах всех участников будут размещены приглашения, где будет указано в какую дату, где и какой предмет сдает участник ВНО. Дополнительный период регистрации продлится с 6 по 18 мая. Финальная стадия проведения ВНО - дополнительная сессия для отдельных категорий участников - с 29 июня по 16 июля ", - сказал Бойко.

Основная сессия ВНО пройдет:

21 мая – химия,

24 мая - испанский, немецкий, французский языки,

25 мая - английский язык,

28 мая - математика,

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня - история Украины,

7 июня - физика,

10 июня - биология,

15 июня - география.

Результаты будут объявлены:

по химии - до 4 июня,

по иностранным языкам - до 18 июня,

по математике и физике - до 22 июня,

по украинскому языку, украинскому языку и литературе, истории Украины и биологии - до 25 июня,

по географии - до 30 июня.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут известны до 23 июля.

В 2021 году участник может пройти тестирование не более чем по пяти предметам.

До этого стало известно, что украинский язык станет обязательным языком для ВНО с 2025 года.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский учредил премии для школьников и абитуриентов.



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