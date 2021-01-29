Вакцинация в Украине: представлен календарный план

Стало известно, кто и когда в Украине получит прививку от коронавируса. Первыми, в феврале и марте, вакцинируют медиков и военных.

Вакцинировать украинцев будут в течение всего года

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев. Начнется она в феврале. До конца года прививку получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.

Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС

Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи

Май-июнь: 363 тысячи других медработников

Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет

Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.

Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет

Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования

Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года

Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий

ЕС ограничил экспорт вакцин, Украина – исключение

Ранее стало известно, что Украина может не получить в срок достаточно COVID-вакцин. Компании-производители неохотно идут навстречу, поэтому власти будут обращаться за помощью к Еврокомиссии, рассказал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet