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Вакцинация в Украине: представлен календарный план

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Стало известно, кто и когда в Украине получит прививку от коронавируса. Первыми, в феврале и марте, вакцинируют медиков и военных.
Вакцинировать украинцев будут в течение всего года
Вакцинировать украинцев будут в течение всего года

Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев. Начнется она в феврале. До конца года прививку получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

План состоит из пяти этапов. Вакцинировать будут девять групп населения. Начнут в феврале с медиков и военнослужащих.

  • Февраль-апрель: 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС
  • Апрель-май: 1,9 млн лиц в возрасте 80+ лет и работников первичной медпомощи
  • Май-июнь: 363 тысячи других медработников
  • Июнь-июль: 2,9 млн лиц в возрасте 70-79 лет
  • Июль-август: 640 тысяч сотрудников структур госбезопасности.
  • Август-сентябрь: 2,3 млн лиц в возрасте 65-69 лет
  • Сентябрь-октябрь: 1,4 млн работников образования
  • Октябрь-ноябрь: 2,8 млн лиц в возрасте 60-64 года
  • Ноябрь-декабрь: 1,7 млн представителей других категорий
 
 

ЕС ограничил экспорт вакцин, Украина – исключение

Ранее стало известно, что Украина может не получить в срок достаточно COVID-вакцин. Компании-производители неохотно идут навстречу, поэтому власти будут обращаться за помощью к Еврокомиссии, рассказал глава украинского Минздрава Максим Степанов.

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Теги: Украина, вакцина, план, вакцинация, календарь, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ptt_fever    29.01.2021, 21:04
Оценка:  -21
ptt_fever
еще вакцины нет а уже план составили , вообще то это уже не первый план , еще с осени первые планы составлялись , сначала на декабрь , ну и потом пошло , клоуны - нищеброды , попрошайки
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