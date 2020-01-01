В Украине с начала года уже почти 14 млн киберинцидентов

Была выявлена массовая рассылка электронных писем по государственным учреждениям якобы от администрации Госспецсвязи.

С начала 2021 года в Украине уже зарегистрировали почти 14 млн инцидентов в сфере кибербезопасности. Однако масштабных киберугроз пока не было зафиксировано. Об этом сообщил Совет нацбезопасности и обороны в пятницу, 29 января.

Указано, что большинство атак (75%) были направлены на государственный сектор. Наибольшее количество киберинцидентов были связаны с:

несанкционированным доступом к компьютерным системам – 70%;

сканированием ресурсов – 10%;

осуществлением атак типа brute-force – 7%.

Также в январе зафиксировали более 400 тысяч фишинговых атак. В частности, была выявлена массовая рассылка электронных писем по государственным учреждениям якобы от администрации Госспецсвязи.

"Файл, который содержался в этих электронных письмах, предоставлял доступ злоумышленникам к удаленному управлению зараженным компьютером. То есть лицо, получившее доступ, имело возможность уничтожать, копировать, изменять данные, содержащиеся на таких компьютерах", – рассказали в СНБО.

Отмечается, что в большинстве случаев удалось избежать негативных последствий, но в некоторых госучреждениях злоумышленникам все же удалось получить доступ к компьютерам.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили группу украинских хакеров, которые с 2014 года совершали кибератаки на банки США и Европы. Финансовым учреждениям был нанесен ущерб в размере 2,5 млрд долларов.

Тажке в СБУ заявили, что за прошлый год в Украине нейтрализовали 600 кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической инфраструктуры. Были раскрыты 20 хакерских группировок.

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