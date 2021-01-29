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Нардеп Скичко стал главой Черкасской области

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Новый глава Черкасской ОГА уже получил удостоверение из рук президента, который пожелал ему "успеха в должности".
Александр Скичко и Владимир Зеленский
Александр Скичко и Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Зеленский встретился с новоназначенным председателем ОГА и вручил ему служебное удостоверение, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Зеленский.

Назначение Скичко Кабинет министров Украины согласовал 20 января.

Скичко - глава парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Он был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии Слуга народа.

Ранее 29-летний Скичко был телеведущим и актером. Он окончил Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана по специальности Международная экономика. Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Как сообщалось ранее, Зеленский записал видео о достижениях недели.

Также Korrespondent.net писал, что глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о втором сроке Зеленского.

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Теги: Украина, президент, народный депутат, Черкасская область, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Потому_что    29.01.2021, 21:15
Оценка:  +3
Потому_что
Одни клоуны у власти, дожились, что мы детям своим скажем?
темп    29.01.2021, 21:07
Оценка:  +1
темп
Цирк уехал,а клоуны остались...
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