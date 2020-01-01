Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский утвердил закон для COVID-вакцинации

Комментариев: 0
Лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре, отметили на Банковой.
Закон позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса
Закон позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса
Пресс-служба президента Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в пятницу Верховной Радой, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме. Об этом сообщила пресс-служба главы государства вечером 29 января.

Документ позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре. Речь идет о России.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.

Напомним, сегодня Минздрав представил календарный план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Он состоит из пяти этапов. В феврале-апреле будут вакцинированы 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС. Всего будут вакцинировать девять групп населения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Украина может не получить в срок необходимое количество вакцины от коронавируса. Он связал это с огромным спросом на рынке и позиций некоторых производителей, не заинтересованных работать с небольшими заказами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, президент, вакцина, закон, вакцинация, Владимир Зеленский, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь