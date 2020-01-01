Зеленский утвердил закон для COVID-вакцинации

Лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре, отметили на Банковой.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, принятый в пятницу Верховной Радой, который позволяет начать вакцинацию украинцев от коронавируса COVID-19 в экстренном режиме. Об этом сообщила пресс-служба главы государства вечером 29 января.

Документ позволяет быстро зарегистрировать в Украине вакцину от коронавируса, если она получила разрешение на экстренное применение в США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канаде, Китае, Индии или Евросоюзе.

Также разрешается регистрация вакцин, которые преквалифицированы Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре. Речь идет о России.

Регистрационное удостоверение выдается сроком на год с возможностью продления еще на один год. После выполнения всех обязательств, предоставленных заявителем в установленный срок, действие такого удостоверения могут продлить до пяти лет.

Напомним, сегодня Минздрав представил календарный план COVID-вакцинации украинцев в 2021 году. Он состоит из пяти этапов. В феврале-апреле будут вакцинированы 367 тысяч медиков стационаров и участники ООС. Всего будут вакцинировать девять групп населения.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что Украина может не получить в срок необходимое количество вакцины от коронавируса. Он связал это с огромным спросом на рынке и позиций некоторых производителей, не заинтересованных работать с небольшими заказами.

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