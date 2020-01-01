Кинжал, космос, корабли и снег: фото недели
Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 25-29 января.
Из снежного плена на Одесчине освободили почти тысячу человек. В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку.
Возле Верховной Рады протестовали охотники. В Украине снесли последний памятник Ленину.
Опубликованы фото тюрьмы Изоляция в Донецке. В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.
В Нидерланах художник и дизайнер Даан Рузегаард превратил поле лука-порея в световую инсталляцию.
В Одессе протестующие моряки перекрыли трассу. Эсминцы США провели операцию в Черном море.
В Испании нашли 5000-летний хрустальный кинжал. На стройке в Греции обнаружили древние статуи.
На Марсе обнаружили следы ледниковых периодов. Опубликован радиотелескопный снимок Луны.
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