Кинжал, космос, корабли и снег: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 25-29 января 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 25-29 января.

Из снежного плена на Одесчине освободили почти тысячу человек. В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку.

Возле Верховной Рады протестовали охотники. В Украине снесли последний памятник Ленину.

Опубликованы фото тюрьмы Изоляция в Донецке. В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.

В Нидерланах художник и дизайнер Даан Рузегаард превратил поле лука-порея в световую инсталляцию.

В Одессе протестующие моряки перекрыли трассу. Эсминцы США провели операцию в Черном море.

В Испании нашли 5000-летний хрустальный кинжал. На стройке в Греции обнаружили древние статуи.

На Марсе обнаружили следы ледниковых периодов. Опубликован радиотелескопный снимок Луны.

Смотрите также: Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели 18-22 января.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet