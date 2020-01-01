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Кинжал, космос, корабли и снег: фото недели

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Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 25-29 января 2021 года: чем жила Украина и мир.
Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram откровенные снимки
Британская актриса Элизабет Херли опубликовала в Instagram откровенные снимки
instagram.com/elizabethhurley1
Cмотрите фотогалерею Кинжал, космос, корабли и снег: фото недели

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 25-29 января.

Из снежного плена на Одесчине освободили почти тысячу человек. В Полтаве пенсионерка устроила огромную свалку.

Возле Верховной Рады протестовали охотники. В Украине снесли последний памятник Ленину.

Опубликованы фото тюрьмы Изоляция в Донецке. В Нидерландах вспыхнули беспорядки из-за локдауна.

В Нидерланах художник и дизайнер Даан Рузегаард превратил поле лука-порея в световую инсталляцию.

В Одессе протестующие моряки перекрыли трассу. Эсминцы США провели операцию в Черном море.

В Испании нашли 5000-летний хрустальный кинжал. На стройке в Греции обнаружили древние статуи. 

На Марсе обнаружили следы ледниковых периодов. Опубликован радиотелескопный снимок Луны.

Смотрите также: Инаугурация, Крещение и Навальный: фото недели 18-22 января.

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Теги: археология, космос, Донецк, снегопады, беспорядки, протесты, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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