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Зеленский распорядился взять под охрану здание ГБР

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Управление государственной охраны установило охрану вокруг здания по улице Симона Петлюры в Киеве.
Здание ГБР будут охранять
Здание ГБР будут охранять
narodna-pravda.ua

Здание Государственного бюро расследований в Киеве взяли под государственную охрану. Соответствующий указ в пятницу, 29 января, подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, документ определяет здание ГБР в Киеве важным государственным объектом.

"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание ГБР и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киеве", - говорится в указе.

Обеспечивать безопасность здания ГБР будет Управление государственной охраны.

Ранее ГБР обнародовала разговоры банды полицейских в Павлограде. Восьмерых злоумышленников обвиняют в фальсификации уголовных производств для улучшения статистики.

Также сообщалось, что суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского по статье о бездействии, что повлекло гибель военного.

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Теги: охрана, указ, Владимир Зеленский, указ президента, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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