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Украина подписала новые контракты на вакцины

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Глава Минздрава рассказал о договоренностях, которые были достигнуты еще осенью, но сообщат о них только на следующей неделе.
Максим Степанов анонсировал контракты на вакцину
Максим Степанов анонсировал контракты на вакцину

Киев подписал новые контракты на покупку вакцины от корронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов вечером в пятницу, 29 января в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Он заверил, что контракты уже подписаны и на следующей неделе правительство расскажет об этих договоренностях.

"Мы сначала говорили о том, что мы вакцинацию начинаем в феврале 2021 года. Мы исходили из тех договоренностей и того понимания процесса договоренностей, который у нас существовал в сентябре-октябре. Когда мы можем получить вакцину ... Исходя из тех договоренностей, я думаю, что уже в понедельник-вторник вы увидите новые контракты, которые мы подписали, я просто не могу сейчас их назвать", - заявил Степанов.

Министр уточнил, что договоренности о поставке вакцин от COVID-19 были достигнуты еще осенью 2020 года, но он пока не может назвать, с кем именно подписаны контракты.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины Sinovac менее 60%. Ее поставки в Украину ожидаются в марте.

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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