В Киеве судят банду экс-правоохранителей, похищавших людей

Группировка состояла из семи человек, двое - работники оперативных подразделений Национальной полиции, а организатор - подполковник СБУ.

У задержанных нашли крупный суммы денег и вещественные доказательства npu.gov.ua

В Киевской области начинается суд над бандой экс-правоохранителей, которые похищали людей, избивали их и требовали откуп. Об этом вечером в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что преступная группа состояла из семи человек, где двое - работники оперативных подразделений Национальной полиции, а организатор - подполковник СБУ.

По данным следствия, злоумышленники похищали предпринимателей, которые занимались ИТ-технологиями. Они нападали на своих жертв среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там, угрожали оружием и физической расправой, их жестоко избивали и требовали откуп - большую сумму денег.

Во время проведения досудебного расследования установлено 11 фактов правонарушений, совершенных этими злоумышленниками. Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигает почти пяти миллионов гривен.

Фигурантам сообщений о подозрении по ряду статей. Сейчас досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд

Максимальное наказание, которое им грозит, - заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине задержали членов банды, похищавшей людей. На счету у задержанных разбойные нападения, похищения людей, вымогательства и торговля наркотиками.

Напомним, под Киевом правоохранители разоблачили преступную группировку, занимавшуюся грабежами. Главарь банды применял оружие, сопротивляясь задержанию.

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