Комаровский прокомментировал закрытые гробы на похоронах умерших от COVID

Скончавшийся от коронавируса человек уже никого во время похорон заразить не может, опасность заключается в другом.

Украинский врач Евгений Комаровский развеял миф, касающийся коронавируса, и в частности, возможности заразиться на похоронах человека, умершего от коронавируса. Об этом он рассказал в своем видеоблоге на YouTube.

"Похороны человека с коронавирусной инфекцией опасны только тем, что родственники, которые толпятся возле гроба, нарушают социальную дистанцию", – сказал Комаровский.

По его словам, сам умерший никого заразить не может.

"Надо соблюдать противоэпидемические правила в процессе похорон: маски, социальное дистанцирование. Но сам факт похорон, ваше нахождение рядом с умершим, не несет никакого дополнительного риска", - добавил доктор, отметив, что власти должны проводить разъяснительную работу на этот счет.

Ранее Комаровский рассказал, где особенно высок риск коронавирусной инфекции. Доктор дал практические советы, как определить, высок ли риск заражения коронавирусом в том или ином помещении.

Он также описал постковидный синдром и дал советы, как облегчить самочувствие переболевшего.

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