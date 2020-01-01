Смертельное ДТП на Днепропетровщине: двое погибших

В результате лобового столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Его водитель и пассажирка погибли.

В Днепропетровской области в пятницу, 29 января, столкнулись два авто, после чего одно из них загорелось. Два человека погибли, один был доставлен в реанимацию, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что авария произошла на автодороге М-04 Е-25 295км вблизи поселка Богуслав Павлоградского района

"В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей ВАЗ-2111 2006 года выпуска и Mazda-6 2016 выпуска, произошло возгорание моторного отсека одного из них. Спасатели начали ликвидацию пожара и высвобождения пострадавших из искореженных автомобилей", - говорится в сообщении.

Сотрудник ГСЧС деблокировали тела двух погибших (мужчины 1976 года рождения и пассажирки - данные устанавливаются) из искореженного автомобиля ВАЗ-2111.

Водитель автомобиля Mazda-6 госпитализирован в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в России при столкновении микроавтобуса и фуры погибли 10 человек.

Накануне стало известно, что под Львовом в ДТП погибли два человека. На объездной дороге Skoda влетела в ВАЗ. Водитель ВАЗа и его двухлетняя пассажирка погибли на месте аварии.

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