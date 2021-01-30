Степанов прокомментировал нежелание украинцев вакцинироваться

Сделать прививку от коронавируса хотели бы лишь немногим более трети населения, что в Минздраве считают серьезной проблемой.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что наибольшая проблема, которая на сегодняшний день существует, это низкое количество людей, которые готовы к бесплатной вакцинации от коронавируса. Об этом он сказал в эфире Свобода слова Савика Шустера.

Степанов отметил, что только 39% общего населения Украины заявили о готовности вакцинироваться.

"38% медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, экстренная медицинская помощь, включая водителей, мобильные бригады, которые вакцинируются и входят в первый этап", – отметил Степанов.

Министр пояснил, что такие низкие цифры связаны с тем, что вопрос вакцинации коментируют люди без соответствующего образования.

"Потому что у нас все считают, что вопрос вакцинации обязательно надо прокомментировать. Какой вакциной вакцинироваться, хорошая она или нет. Извините, пожалуйста. Я врач по образованию и не позволяю себе комментировать эти вопросы. У нас есть соответствующие эксперты", – сказал Степанов. Он также заверил украинцев, что вакцинировать в Украине будут безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины.

Степанов также рассказал, что Украина подписала новые контракты на покупку вакцины от корронавируса.

Ранеее сообщалось, что лишь треть украинцев согласны вакцинироваться от COVID-19.

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