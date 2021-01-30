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Экс-замглавы СБУ объявлен в розыск - СМИ

Комментариев: 1
Служба не знает, где находится Нескоромный. Сам он заявлял, что пребывает в одной из стран Европы.
СБУ пытается установить местонахождение Нескоромного
СБУ пытается установить местонахождение Нескоромного
Liga.net

Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск Нескоромного в розыск.  Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - рассказали в СБУ.

Нескоромный объявлен во всеукраинский и международный розыск.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

В Telegram появвился канал от имени Дмитрия Нескоромного, который назвал все происходящее провокацией и что он вынужден выехать в одну из стран Европы.

27 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства Наумова.

 

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Теги: СБУ, розыск, международный розыск, госизмена
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    30.01.2021, 07:58
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Так он фотку выложил с дома,где живет.Нет специалистов,которые определят это место?))Сказал,что даст пресс-конференцию по поводу коррупции))
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