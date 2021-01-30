Экс-замглавы СБУ объявлен в розыск - СМИ

Служба не знает, где находится Нескоромный. Сам он заявлял, что пребывает в одной из стран Европы.

Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщает УП со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следователи ГСУ СБУ объявили в розыск Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы опубликованы сегодня в СМИ, о наличии в действиях Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины - государственная измена", - рассказали в СБУ.

Нескоромный объявлен во всеукраинский и международный розыск.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании полковника спецподразделения Альфа Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства Андрея Наумова. Также сообщалось, что был задержан, но потом сбежал, бывший первый заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный.

В Telegram появвился канал от имени Дмитрия Нескоромного, который назвал все происходящее провокацией и что он вынужден выехать в одну из стран Европы.

27 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства Наумова.

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