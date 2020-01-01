Прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня
Уровень заболеваемости коронавирусом снижается вместе с количеством проведенных исследований.
За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января.
Читай также: COVID-19: в мире введено уже 85 млн доз вакцинДнем ранее выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем до того.
Всего в Украине 1 216 278 случаев коронавируса. Из них 22 628 умерло (+149 за сутки) и 1 014 658 (+11 317) человек выздоровели.
За последние сутки сделано 41 781 тестов против 44 143 днем ранее.
Динамика коронавируса по регионам:
- Киев - 341
- Винницкая область - 241
- Волынская область - 146
- Днепропетровская область - 335
- Донецкая область - 170
- Житомирская область - 158
- Закарпатская область - 245
- Запорожская область - 220
- Ивано-Франковская область - 412
- Киевская область - 325
- Кировоградская область - 36
- Луганская область - 108
- Львовская область - 356
- Николаевская область - 84
- Одесская область - 174
- Полтавская область - 104
- Ровенская область - 116
- Сумская область - 77
- Тернопольская область - 124
- Харьковская область - 280
- Херсонская область - 52
- Хмельницкая область - 123
- Черкасская область - 155
- Черновицкая область - 186
- Черниговская область - 117
Отметим, власти Украины обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля. Опубликован план вакцинации до конца года.
Эта же новость на Корреспондент