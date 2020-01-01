Прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня

Уровень заболеваемости коронавирусом снижается вместе с количеством проведенных исследований.

За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января.

Всего в Украине 1 216 278 случаев коронавируса. Из них 22 628 умерло (+149 за сутки) и 1 014 658 (+11 317) человек выздоровели.

За последние сутки сделано 41 781 тестов против 44 143 днем ранее.

Динамика коронавируса по регионам:

Киев - 341

Винницкая область - 241

Волынская область - 146

Днепропетровская область - 335

Донецкая область - 170

Житомирская область - 158

Закарпатская область - 245

Запорожская область - 220

Ивано-Франковская область - 412

Киевская область - 325

Кировоградская область - 36

Луганская область - 108

Львовская область - 356

Николаевская область - 84

Одесская область - 174

Полтавская область - 104

Ровенская область - 116

Сумская область - 77

Тернопольская область - 124

Харьковская область - 280

Херсонская область - 52

Хмельницкая область - 123

Черкасская область - 155

Черновицкая область - 186

Черниговская область - 117

Отметим, власти Украины обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля. Опубликован план вакцинации до конца года.