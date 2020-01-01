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Прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня

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Уровень заболеваемости коронавирусом снижается вместе с количеством проведенных исследований.
Зараженных коронавирусом стает меньше
Зараженных коронавирусом стает меньше
EPA/UPG
За минувшие сутки в Украине выявили 4 685 случаев COVID-19, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 января.
 

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Днем ранее выявили 5 181 случаев заражения, что на несколько сотен меньше, чем до того.
 
Всего в Украине 1 216 278 случаев коронавируса. Из них 22 628 умерло (+149 за сутки) и 1 014 658 (+11 317) человек выздоровели.

За последние сутки сделано 41 781 тестов против 44 143 днем ранее.

Динамика коронавируса по регионам:

  • Киев - 341
  • Винницкая область - 241
  • Волынская область - 146
  • Днепропетровская область - 335
  • Донецкая область - 170
  • Житомирская область - 158
  • Закарпатская область - 245
  • Запорожская область - 220
  • Ивано-Франковская область - 412
  • Киевская область - 325
  • Кировоградская область - 36
  • Луганская область - 108
  • Львовская область - 356
  • Николаевская область - 84
  • Одесская область - 174
  • Полтавская область - 104
  • Ровенская область - 116
  • Сумская область - 77
  • Тернопольская область - 124
  • Харьковская область - 280
  • Херсонская область - 52
  • Хмельницкая область - 123
  • Черкасская область - 155
  • Черновицкая область - 186
  • Черниговская область - 117 

Отметим, власти Украины обещают, что начнут вакцинацию от коронавируса в середине февраля. Опубликован план вакцинации до конца года.

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Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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