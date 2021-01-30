Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За сутки на Донбассе ранены двое военных

Комментариев: 1
Сепаратисты с беспилотника сбросили на позиции военных у Водяного гранатометный выстрел, двое бойцов получили осколочные ранения.
С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"
С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина"
facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, ранены двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 января.

В частности, недалеко от Водяного сепаратисты применили беспилотник типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Они доставлены в лечебное учреждение.

Вблизи Опытного противник осуществил несколько выстрелов в сторону позиций военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.

Отметим, с начала недели на Донбассе были ранены четверо военных.

А на прошлой неделе военный погиб от выстрела снайпера.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Sandor    30.01.2021, 11:25
Оценка:  -21
Sandor
Два наёмничка получили аванс.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь