За сутки на Донбассе ранены двое военных

Сепаратисты с беспилотника сбросили на позиции военных у Водяного гранатометный выстрел, двое бойцов получили осколочные ранения.

С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина" facebook.com/pressjfo.news

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, ранены двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 января.

В частности, недалеко от Водяного сепаратисты применили беспилотник типа "квадрокоптер" и сбросили два выстрела ВОГ-17. В результате этого двое украинских воинов получили осколочные ранения. Они доставлены в лечебное учреждение.

Вблизи Опытного противник осуществил несколько выстрелов в сторону позиций военных из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а у Авдеевки – из подствольного и ручного противотанкового гранатометов.

С начала текущих суток нарушений перемирия не зафиксировано.

Отметим, с начала недели на Донбассе были ранены четверо военных.

А на прошлой неделе военный погиб от выстрела снайпера.

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