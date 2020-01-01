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На Киевщине судят банду во главе с подполковником СБУ

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Участники вооруженной банды похищали людей, требовали деньги и совершали разбои .
Изъятые у банды вещи
Изъятые у банды вещи
npu.gov.ua

В Киевской области перед судом предстанет преступная группа, которая состояла из семи человек, где двое - работники оперативных подразделений Национальной полиции, а организатор - подполковник СБУ.

Изъятые у банды вещи
Изъятые у банды вещи
npu.gov.ua

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В спецоперации по задержанию фигурантов также участвовали спецназовцы - бойцы КОРД и батальона полиции особого назначения.  

У банды между ее участниками был разработан план с распределением функций для каждого. Преступники похищали людей и вымогали у них деньги. Также они совершали разбойные нападенияс применением насилия

 Материальный ущерб, причиненный злоумышленниками жителям Киевщины и столичным жителям, достигают почти 5 000 000 гривен.
 
Во время проведения досудебного расследования установлено 11 фактов правонарушений, совершенных этими злоумышленниками.  

Изъятые у банды вещи
Изъятые у банды вещи
npu.gov.ua

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Сейчас досудебное расследование следственным управлением полиции Киевщины завершено, обвинительный акт по согласованию прокуратуры области направлено в суд. 

 Максимальное наказание, которое им грозит, - заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине ранили двух бойцов КОРДа.

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Теги: суд, правоохранители, СБУ, банда
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