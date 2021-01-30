Ляшко объяснил, почему в Украине до сих пор нет вакцин от Covid-19

Вакцинация начнется уже в феврале.

Прививки могут завезти уже в феврале EPA/UPG

Би-Би-Си News Украина взяло интервью у главного санитарного врача Виктора Ляшко, который объяснил ситуацию с вакцинацией.

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Издание выяснило, почему Украина так долго покупает вакцины, что этому мешает и зачем ореол секретности вокруг этих закупок?

"Все зависит от многих факторов. Я более чем уверен, что в феврале начнется кампания по иммунопрофилактике против коронавируса. Есть огромное количество переменных, которые могут влиять на разные вещи. Всегда надо иметь план В", - заявил Ляшко.

Главный санврач считает, что вакцинация может начаться уже с 15 февраля, но возможно и позже, все зависит от поставщиков.

Первыми, кто получит прививки, будут медработники.

"Первая вакцинация пройдет под камерами, это всегда так происходит. Любой медработник, который оказывает помощь больным Covid-19 является героем, поэтому первая вакцинация может быть сделана любому. Они заслужили быть вакцинированными, быть в эфире", - добавил Ляшко.

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Также стало известно, какие прививки именно будут привезены в Украину.

"Если это будет в рамках механизма Covax, то, наверное, первой будет Pfizer. Если это будет не Pfizer, то 80%, что это будет Astrazeneca", - пояснил главный санврач.

Кроме того, Ляшко добавил, что 1 февраля будет официальное заявление и скажут, какая у нас альтернатива. Или дополнительно, что еще закупят из прививок.

Напомним, ранее сообщалось, что прирост COVID-19 в Украине сокращается два дня.