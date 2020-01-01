Зеленский пригрозил политикам референдумом

Президент Украины написал про страх перед народом.

Владимир Зеленский в Facebook рассказал, что его больше всего поразило в некоторых политиках после принятия закона о референдуме.

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"Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий "царствования" в высоких кабинетах моментально оказались без власти и влияния", - пишет Зеленский.

Президент считает, что эти политики живут только надеждой отыграться, "чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества".

"Потому референдум - это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство", - добавляет Зеленский.

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"Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", - заключает президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский утвердил закон для COVID-вакцинации.