Зеленский поручил урегулировать сферу энергетики

Президент ввел в действие решение СНБО, выполнение которого должно устранить угрозы в сфере атомной энергетики.

На выполнение плана отведено время до середины года atom.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 29 января О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности. Приказ обнародован на сайте главы государства.

Так, решением Кабмину поручается в месячный срок внести на рассмотрение парламента законопроект относительно механизмов обеспечения регулирующими мощностями во время ввода в эксплуатацию объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из возобновляемых источников.

До 1 июля должен быть представлен проект закона об утверждении новой Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами и об установлении и определении особого статуса зоны специального промышленного использования на территории зоны отчуждения.

Также Кабмин должен сопровождать в парламенте законопроект об охране Нацгвардией ядерных установок, материалов, радиоактивных отходов, а также ряд документов, направленных на урегулирование ситуации на оптовом рынке электроэнергии.

Кроме того следует принять меры по завершению строительства и ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций.

"Для стабилизации работы рынка электрической энергии и соответствующих его субъектов до 1 апреля должны быть разработаны инструменты стимулирования субъектов хозяйствования, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, до внедрения в каждом субъекте генерации мощностью более 1 МВт обязательной системы прогнозирования выработки и систем накопления энергии согласно расчетам в проекте строительства и ввода в эксплуатацию. Речь идет о выработке электроэнергии из солнечного излучения и из энергии ветра, кроме генерирующих установок частных домохозяйств", - говорится в указе.

Напомним, правительство взяло в прямое управление Энергоатом, Укргидроэнерго, ГЭС, а также три ТЭЦ. Ряд других объектов будет контролировать Минэнерго.

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