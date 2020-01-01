На Одесщине скончался младенец: скорая застряла в сугробах

У женщины начались преждевременные роды.

29 января утром у 25-летней жительницы села Павловка в Березовском районе Одесской области произошли преждевременные роды, но ребенка спасти не удалось из-за того, что скорая по пути застряла в снегу. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в полиции.

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Женщина вызвала скорую помощь еще в полпервого ночи. Медики выехали к ней, но застряли в сугробах. Тогда на помощь роженице выдвинулись сотрудники ГСЧС. В это время женщина уже родила дома, роды принимал ее сожитель, девочка родилась живой.

Спасатели передали роженицу с ребенком бригаде скорой только в районе 5 утра у села Шомполов. Их доставили в Лиманский районный роддом, где ребенок в дальнейшем скончался. Причины смерти девочки устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что под Днепром ночью в снегу застряла “скорая“ с роженицей.