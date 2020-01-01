Названы дороги в Украине, которые передадут в концессию

Министр инфраструктуры рассказал о планах на ремонт дорог.

Владислав Криклий на своей странице в Facebook рассказал о дорогах, которые отдадут частникам для строительства. Но министерство столкнулось с проблемами.

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"Чтобы в этом году объявить конкурсы по первым проектам на привлечение частных инвесторов в дорожный сектор, надо пройти не одно бюрократическое испытания ада и подписать 18 томов концептуальных записок", - пояснил Криклий.

Также он показал проект по первым шести пилотным участкам дорог общей протяженностью 1400 км, которые будут восстановлены на первом этапе Программы ГЧП в дорожной отрасли.

Вот эти дороги:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).

Борисполь-Полтава (М-03).

Херсон-Николаев (М-14).

Киев-Житомир-Ровно (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

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Также министр объяснил, что ожидаемый объем начальных инвестиций по каждому из проектов составляет $200-350 млн. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру платит государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяется договором", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области из-за снегопада заблокированы девять сел.