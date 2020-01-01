В Лубнах продолжаются тарифные протесты

Жители нескольких населенных пунктов Полтавской области уже почти месяц устраивают акции против высоких тарифов.

Люди требуют снизить тарифы на газ, которые в январе остались завышенными t.me/mosiychuk72

В Лубнах Полтавской области местные жители в субботу, 30 января, вышли на "тарифную стражу", сообщил экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Жители Лубен к которым присоединились жители Оржице, Миргорода, Гребенок, Хорол ... вышли и перекрыли трассу Киев-Харьков в знак протеста против грабительских тарифов на газ и его транспортировку", - написал он в телеграм.

Протестующие планируют перекрывать трассу Киев-Харьков с 12:00 до 18:00.

Они требуют принять законы, которые приведут к удешевлению газа и цены на его транспортировку, а также отмены лицензии Лубныгаза.

Напомним, протесты против высоких тарифов в Украине продолжаются почти месяц. Первыми на акции вышли именно жители Полтавщины.

После этого регулятор снизил тарифы на услуги поставщиков газа. А власти готовят закон, которым для газораспределительных компаний установят условие для разрешения работы при определенном количестве абонентов.

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