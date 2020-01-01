Под Днепром в квартире произошел взрыв

В результате взрыва пострадали двое.

30 января, в 11:37, в Каменском в одном из жилых домов произошел взрыв. Об этом сообщает 056.ua.

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Взрыв прогремел в 29 квартире на пятом этаже жилого дома №23 на улице Матросова. В результате происшествия пострадали два человека. Среди них, 16-летний подросток (из 30 квартиры) и 30-летний каменчанин (из 29 квартиры). Также спасатели вынесли на свежий воздух проживающего в квартире 29, в которой прогремел взрыв.

По предварительной информации, озвученной руководителем ГСЧС в Каменском Владимиром Яремой, взрыв привел к разрушению перестенков между квартирами № 29 и 30.

В квартирном доме произошел взрыв 056.ua

От взрывной волны в квартирах вылетели стекла, а также частично повредилось перекрытие.

В квартирном доме произошел взрыв 056.ua

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На место происшествия прибыла скорая помощь, которая госпитализировала пострадавших. На месте продолжают работать спасатели и другие оперативные службы. Специалисты отмечают, что произошедшее может быть связано с газом, но информация уточняется. Отселение жителей дома на данный момент не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Никополя бросил взрывное устройство в детский сад.