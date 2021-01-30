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Кравчук раскритиковал форум "Русский Донбасс"

Комментариев: 6
Россия и сепаратисты требуют от Украины одно, а сами делают совсем другое, говорит Кравчук.
Кравчук прокомментировал приезд российских пропагандистов на Донбасс
Кравчук прокомментировал приезд российских пропагандистов на Донбасс
leonid-kravchuk.com.ua

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук раскритиковал Россию за проведение в оккупированном Донецке форума "Русский Донбасс". 

"Когда мы собираемся на заседание ТКГ, представитель России и представители Донецкой и Луганской областей говорят о том, что Украина должна принимать соответствующие законы, должна создавать условия и предпосылки для того, чтобы мир на Донбассе пришел. То есть они говорят, что все якобы зависит от Украины. Когда мы будем действовать так, как нужно, мир наступит. Но я слышу, их главарь говорит о том, что нет, речь идет о другом, о создании национальных русских государств и даже не в пределах неконтролируемых Украиной районах, а в пределах Донецкой и Луганской областей. Совсем другая философия, подход", - заявил Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что такая ситуация порождает много вопросов к России и "ЛДНР".

"Я задаю вопрос: люди, которые представляют Донецкую и Луганскую области, имеют такое же мнение, как их главарь или у них свое мнение? Я поставлю вопрос на следующей встрече Грызлову: Как вам верить, если речь идет о создании национальных российских государственных структур с интеграцией в Россию, зачем вы мучаете людей? Чего вы хотите?" - сказал Кравчук.

"Они ведут себя очень хитро, думаю, они скоро перехитрат сами себя. Они думают, что никто не поймет, чего они хотят на самом деле. Я вам привел пример ТКГ, и то, что их главарь говорил - диаметрально противоположные вещи. Я задаю вопрос: кому верить? Грызлову, подчиненным России ОРДЛО, Пушилину? Мы живем в незавершенном пространстве - оно есть, и его нет", - добавил глава украинской делегации.

Данный "форум" также прокомментировали в МИД.

"Российское руководство не оставляет идею перекроить Украину под свои лекала. "Форум" в Донецке – создание преград для мирной реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности России на Донбассе", - написал в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Как сообщалось, в Донецке на "форуме" при участии представителей "местной власти", российских политиков и пропагандистов приняли так называемую "доктрину Русский Донбасс" - украинская сторона в ТКГ назвала это прямым подрывом минских и нормандских соглашений.

 

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Теги: Россия, МИД Украины, Кравчук, сепаратисты, ДНР, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Vixerunt    30.01.2021, 15:55
Оценка:  +1
Vixerunt
Вокадобрис--- там такое осталось что даже раша с её сбродом не очень рвётся присоединять эту клоаку к себе. после де_оккупации этих земель местных надо через фильтрационные конторы пропускать, некоторых возможно лишать гражд. и выдворять из страны как изменников родины.
Вокадобрис    30.01.2021, 15:39
Оценка:  -3
Вокадобрис
До блокады,уже во время ООС,те территории постоянно в Киев налоги платили.Тогда они чего этим хотели?Больше похоже,что неудобные там избиратели.Территории хочется,но без местных аборигенов.
WTF2wtf    30.01.2021, 15:42
Оценка:  +3
WTF2wtf
Так все же, ты чего пол сменило,
виртуалко Remi?
Служба?
WTF2wtf    30.01.2021, 15:44
Оценка:  +4
WTF2wtf
Сама эта путинская война,
эта путинская оккупация тебя вообще не смущает?
... в конце концов хотя бы блокирование пунктов пропуска со стороны путинских боевиков тебя вообще не парит?
А там в день проходили 10-40 тысяч местных!!!! ... теперь путинские всех нах послали
neeertcer    30.01.2021, 14:50
Оценка:  -27
neeertcer
Кравчук уже давно страдает старческим маразмом.И бред этого старого маразматика всеръёз воспринимает только тот кто верит в Деда Мороза.
WTF2wtf    30.01.2021, 15:01
Оценка:  +8
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- УкраинаЦэБурунди-НеистовыйГун (и т.д.),
штатная гниль многостаночная на подсосе у военных преступников из раши,
тебе только нахyй ...
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