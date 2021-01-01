В больнице умер раненый снайпером военный
В больнице спустя четыре дня после ранения на Донбассе умер военный Роман Дзюбенко. Об этом в субботу, 30 января, сообщило оперативное командование Восток.
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“К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером“, - говорится в сообщении.
АрмияInform уточняет, что 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Отмечается, что пуля насквозь пробила его каску, он находился в тяжелом состоянии.
У Дзюбенко остался маленький сын.
Напомним, на прошлой неделе еще один военный погиб от выстрела снайпера.
С начала недели на Донбассе были ранены четверо военных, в том числе двое накануне.
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