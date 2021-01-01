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В больнице умер раненый снайпером военный

Боец 26 января был ранен вражеским снайпером неподалеку Новоалександровки. Пуля насквозь пробила каску.
Жертвами вражеских снайперов стали двое военных за 10 дней
Жертвами вражеских снайперов стали двое военных за 10 дней
armyinform.com.ua

В больнице спустя четыре дня после ранения на Донбассе умер военный Роман Дзюбенко. Об этом в субботу, 30 января, сообщило оперативное командование Восток.

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“К сожалению, сегодня перестало биться сердце нашего собрата, защитника Украины Романа Дзюбенко, который был тяжело ранен вражеским снайпером“, - говорится в сообщении.

АрмияInform уточняет, что 26-летний Дзюбенко был ранен 26 января неподалеку Новоалександровки в Луганской области. Отмечается, что пуля насквозь пробила его каску, он находился в тяжелом состоянии.

У Дзюбенко остался маленький сын.

Напомним, на прошлой неделе еще один военный погиб от выстрела снайпера.

С начала недели на Донбассе были ранены четверо военных, в том числе двое накануне.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, Потери Украины в АТО, режим тишины на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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