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В МОЗ назвали сроки получения первых вакцин COVAX

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Уже в середине февраля должна поступить небольшая партия вакцин Pfizer, а дальше ожидается несколько миллионов доз препарата AstraZeneca, говорят в ведомстве.
Вакцинация должна начаться уже в феврале
Вакцинация должна начаться уже в феврале

Украина уже в феврале получит по программе COVAX 117 000 доз вакцины от Pfizer-BioNTech, а до конца первого квартала до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca. Об этом сообщает в субботу, 30 января, пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что инициатива COVAX получила заявки на первую волну от 72 стран, отобрано 18 стран, в том числе и Украину.

Первая партия вакцин прибудет в Украину в середине февраля.

Следующие поставки вакцин в рамках инициативы COVAX состоятся с середины февраля до конца второго квартала. Ожидается получение от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин AstraZeneca.

Напомним, с помощью программы COVAX власти намерены вакцинировать по меньшей мере 20% населения.

Сейчас в списке вакцин COVAX - AstraZeneca, Pfizer, Novavax. 

Ранее главный санврач Виктор Ляшко сообщил, что вакциной Pfizer будут прививать медработников. А кому ее не хватит - получат вакцину Sinovac. 

Накануне Минздрав опубликовал план вакцинации до конца года.

 

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Теги: Минздрав, вакцина, вакцинация, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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WTF2wtf    30.01.2021, 15:35
Оценка:  +1
WTF2wtf
Еще какая-то новая вакцина Novavax уже пошла в производство?
ptt_fever    30.01.2021, 15:58
Оценка:  -4
ptt_fever
А когда обещанную ХоХлоVax начнут производить ?
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