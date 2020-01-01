В Запорожье умер ученик, который пережил клиническую смерть в школе

Спасти подростка не удалось.

В одной из больниц Запорожья умер 16-летний ученик школы №15. Как сообщает волонтер Елена Ярошенко, спасти 16-летнего Александра не удалось.

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"Сегодня остановилось сердечко мальчишки .. ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс...Но он стал ангелом", - написала волонтер.

Ранее ученик 11 класса на перемене в школе внезапно потерял сознание. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика. До приезда “скорой” они беспрерывно делали школьнику непрямой массаж сердца. Благодаря этим реанимационным мероприятиям удалось оперативно доставить мальчика в больницу живым. Медики отмечали о том, что он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Причина остановки сердца неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом 10-летний мальчик выпал с 15-го этажа.