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В Запорожье умер ученик, который пережил клиническую смерть в школе

Спасти подростка не удалось.
Школа №15 в Запорожье
Школа №15 в Запорожье
Mapio.net

В одной из больниц Запорожья умер 16-летний ученик школы №15. Как сообщает волонтер Елена Ярошенко, спасти 16-летнего Александра не удалось.

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"Сегодня остановилось сердечко мальчишки .. ученика 15 школы. Весь город и страна переживали и надеялись, что все будет хорошо. Что он сможет и мы увидим, как он танцует выпускной вальс...Но он стал ангелом", - написала волонтер.

Ранее ученик 11 класса на перемене в школе внезапно потерял сознание. Одноклассники позвали на помощь учителя физкультуры и школьного медика. До приезда “скорой” они беспрерывно делали школьнику непрямой массаж сердца. Благодаря этим реанимационным мероприятиям удалось оперативно доставить мальчика в больницу живым. Медики отмечали о том, что он находился в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Причина остановки сердца неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом 10-летний мальчик выпал с 15-го этажа.

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Теги: Запорожье, ученик, смерть
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