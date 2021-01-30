Зеленский пообещал бесплатные вакцины от коронавируса

План вакцинации президент обсудил с министром здравоохранения.

Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Об это сообщает Офис Президента.

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"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должен зарабатывать государство", - подчеркнул президент.

Глава Минздрава добавил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

"Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", - заверил Максим Степанов.

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В то же время Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и придерживаться плана вакцинации.

"У нас не всегда идут даже на уже известные вакцины. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться надоедливых масок. Это также забота о всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации", - отметил президент.

Напомним, ранее сообщалось, что в МОЗ назвали сроки получения первых вакцин COVAX.