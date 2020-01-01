На Киевщине полиция задержала наркокурьера

В сумке мужчины были прозрачные пакеты с кристалловидным веществом розового цвета общем весом более пяти килограмм.

В Киевской области на трассе возле села Тростинка Обуховского района полицейские задержали мужчину, в сумке которого было пять килограммов психотропных веществ. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Мужчина вышел из лесополосы со спортивной сумкой, положил ее в машину Nissan Almera и пытался уехать, однако на пути ему встал наряд группы реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении.

Во время обыска полицейские изъяли спортивную сумку, в которой находились прозрачные пакеты с кристалловидным веществом розового цвета, похожим на наркотик.

Изъятое направили на экспертизу, которая установила, что это синтетический психостимулятор А-РVP, общим весом 5,4 кг.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области полицейские в течении одного дня ликвидировали семь подпольных нарколабораторий и изъяли около 200 килограмм наркотических веществ.

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