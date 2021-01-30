На Донбассе ранены двое украинских военных

Бойцы получили ранение в результате обстрела.

Военные были ранены в результате обстрела bukvy

30 января около 13.00 в результате обстрела противником в районе Марьянки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.

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Военным оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Также Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе ранены двое военных.