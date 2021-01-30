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На Донбассе ранены двое украинских военных

Комментариев: 1
Бойцы получили ранение в результате обстрела.
Военные были ранены в результате обстрела
Военные были ранены в результате обстрела
bukvy

30 января около 13.00 в результате обстрела противником в районе Марьянки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе. 

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Военным оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Также Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ. 

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе ранены двое военных.

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Теги: военные, обстрел, Марьинка, ООС
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Комментариев (1)
WTF2wtf    30.01.2021, 17:20
Оценка:  +1
WTF2wtf
Писаки БМ,
этот пригород Донецка называется МарьИнка, через "И" ...
Снова тупо онлайн переводчиком прогоняли украинский текст первоисточника? Сами не в зуб ногой?
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