На Донбассе ранены двое украинских военных
Бойцы получили ранение в результате обстрела.
30 января около 13.00 в результате обстрела противником в районе Марьянки получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе.
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Военным оказана медицинская помощь, состояние стабильное.
Также Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.
Напомним, ранее сообщалось, что за сутки на Донбассе ранены двое военных.
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