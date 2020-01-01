В Днепропетровской области прогремел взрыв в доме

В пятиэтажном доме взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах. Разрушение несущих конструкций не произошло.

В Днепропетровской области в квартире произошел взрыв ГСЧС

В городе Каменское Днепропетровской области во время взрыва в квартире жилого дома пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"30-го января в 11:37 в Службу спасения 101 поступило сообщение о взрыве в пятиэтажном жилом доме на улице Матросова Южного района города Каменское", - говорится в сообщении.

Сообщается, что вероятно произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в однокомнатной квартире на пятом этаже пятиэтажного панельного дома.

Взрывом разрушена стена между квартирами, выбито стекло в окнах. Разрушение несущих конструкций не произошло.

"В результате взрыва пострадали два человека, из них 1 ребенок, а именно: мужчина, 1991 года рождения, из однокомнатной квартиры, где произошел взрыв и парень, 2004 года рождения, из двухкомнатной соседней квартиры", - отмечается в сообщении.

Спасатели вынесли по лестнице мужчину из однокомнатной квартиры. Подросток был спасен соседями до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу. Подъезд отключен от газоснабжения. Причина взрыва устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина пытался взорвать дом, но злоумышленника удалось задержать.

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