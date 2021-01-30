Вакцинация от COVID будет бесплатной - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Об этом шла речь во время встречи Зеленского с министром здравоохранения Максимом Степановым.
"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку", - заявил Зеленский.
В свою очередь министр здравоохранения Степанов отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев.
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