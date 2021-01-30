Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вакцинация от COVID будет бесплатной - Зеленский

Комментариев: 1
Президент выразил мнение, что вакцина против COVID-19 - это не то, на чем должно зарабатывать государство.
Владимир Зеленский высказался о вакцинации
Владимир Зеленский высказался о вакцинации
Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Об этом шла речь во время встречи Зеленского с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку", - заявил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Степанов отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев.  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бесплатно, вакцинация, Владимир Зеленский, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
TRIGER25    30.01.2021, 20:33
Оценка:  0
TRIGER25
платная- бесплатная- насильная- добровольная это все вторично ... Главное когда ? когда Украина получит вакцину и от кого ? У китайцев уже не взять после того как санкции ввели против них . Европа не дает - у них самих ее мало - кацапскую не берем ибо мы херои а они чмо ... У кого ?
Брюква_и_Клюква    30.01.2021, 19:50
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Маски и антисептики - это тоже не то, на чем должно зарабатывать государство. Но ведь какие-то педерасты продали все маски из Госрезерва прошлой весной? Ты случайно не знаешь, Вовик, кто это был?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь