Вакцинация от COVID будет бесплатной - Зеленский

Президент выразил мнение, что вакцина против COVID-19 - это не то, на чем должно зарабатывать государство.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вакцинация против COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Об этом шла речь во время встречи Зеленского с министром здравоохранения Максимом Степановым.

"Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку", - заявил Зеленский.

В свою очередь министр здравоохранения Степанов отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения представило календарный план бесплатной COVID-вакцинации украинцев.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet