На Днепропетровщине в пожаре погибли мать с сыном

В частном жилом секторе села Днепропетровской области возник пожар. При тушении возгорания спасатели обнаружили два тела.

В Днепропетровской области в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"30-го января в 8:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в частном жилом секторе на улице Центральная, село Новопавловка Межевского района", - говорится в сообщении.

Во время ликвидации пожара спасатели ГСЧС обнаружили два тела: женщины, 1931 года рождения, и ее сына, 1955 года рождения.

Пожар был локализирован в 08:36 и ликвидирован в 08:44.

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