На Буковине в двух селах люди перекрыли дороги

Участники тарифных протестов в Черновицкой области перекрыли дороги в двух селах. На месте работают полицейские.

В Черновицкой области жители двух сел перекрыли дороги из-за повышения тарифов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"В селах Берегомет и Дубовка Черновицкого района местные жители непрерывно ходят по пешеходным переходам, исключая своими действиями проезд автомобилей", - говорится в сообщении.

В Берегомете жители устроили у сельского совета акцию протеста против роста коммунальных тарифов. В Дубовцах аналогичное мероприятие происходит неподалеку автозаправочной станции.

На местах проведения акций работают сотрудники полиции и следят за соблюдением правопорядка.

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Ранее сообщалось, что 25 января в Киеве прошла акция протеста против повышения тарифов на газ.

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