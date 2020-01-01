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На Буковине в двух селах люди перекрыли дороги

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Участники тарифных протестов в Черновицкой области перекрыли дороги в двух селах. На месте работают полицейские.
Тарифные протесты в Черновицкой области
Тарифные протесты в Черновицкой области
Нацполиция

В Черновицкой области жители двух сел перекрыли дороги из-за повышения тарифов. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

"В селах Берегомет и Дубовка Черновицкого района местные жители непрерывно ходят по пешеходным переходам, исключая своими действиями проезд автомобилей", - говорится в сообщении.

В Берегомете жители устроили у сельского совета акцию протеста против роста коммунальных тарифов. В Дубовцах аналогичное мероприятие происходит неподалеку автозаправочной станции.

На местах проведения акций работают сотрудники полиции и следят за соблюдением правопорядка.

Ранее сообщалось, что 25 января в Киеве прошла акция протеста против повышения тарифов на газ.

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Теги: Тарифы ЖКХ, протесты, протест, Черновицкая область
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Источник: korrespondent.net

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