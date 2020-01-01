Украинских моряков освободили из пиратского плена

Из плена нигерийских пиратов сегодня освободили шесть украинских моряков членов экипажа судна Stevia.

В Нигерии сегодня, 30 января, из пиратского плена освободили шесть украинских моряков. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Instagram.

"Сегодня были освобождены 6 украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых полтора месяца удерживали в пиратском плену в Нигерии", - написал Зеленский.

Также, президент сообщил, что моряки сейчас в безопасности и ожидается их прибытие в Украину.

Владимир Зеленский также поблагодарил украинских дипломатов и всех, кто был причастен к освобожению моряков.

Напомним, 19 декабря 2020 года шестеро украинских моряков с судна Stevia были захвачены в плен пиратами у берегов Нигерии.

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