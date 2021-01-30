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В метро Харькова пассажир упал на рельсы

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Падение мужчины на рельсы произошло при отсутствии электропоезда на станции. С контактного рельса было снято напряжение.
На станции метро в Харькове мужчина упал на рельсы
На станции метро в Харькове мужчина упал на рельсы
Харьковский метрополитен

В Харькове сегодня, 30 января, пассажир метрополитена упал на рельсы на станции Дворец Спорта, его вытащили на платформу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

"Сегодня в 11:28 на станции Дворец спорта произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу", - говорится в сообщении.

В 11:30 напряжение было восстановлено. С пассажиром работают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 15 января на станции метро Дворец спорта в Киеве пассажир упал на рельсы.  

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Теги: Метрополитен, Харьков, метро, пассажиры, рельсы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СлепойПью    30.01.2021, 21:11
Оценка:  +6
СлепойПью
Рельсы не пострадали?
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