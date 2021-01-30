В метро Харькова пассажир упал на рельсы
Падение мужчины на рельсы произошло при отсутствии электропоезда на станции. С контактного рельса было снято напряжение.
В Харькове сегодня, 30 января, пассажир метрополитена упал на рельсы на станции Дворец Спорта, его вытащили на платформу. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.
"Сегодня в 11:28 на станции Дворец спорта произошло падение пассажира на рельсы при отсутствии электропоезда. С контактного рельса было снято напряжение, пассажира были оперативно выведены на платформу", - говорится в сообщении.
В 11:30 напряжение было восстановлено. С пассажиром работают правоохранители.
Ранее сообщалось, что 15 января на станции метро Дворец спорта в Киеве пассажир упал на рельсы.
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