В Одессе туман парализовал роботу аэропорта

Авиакомпании из-за погодных условий в районе Одессы отложили свои рейсы, некоторые рейсы были отменены.

В Одессе сильный туман парализовал работу аэропорта. Об этом сообщает Думская.

"В 19:10 турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила вечерний рейс Стамбул-Одесса. Видимость в зоне посадки составляет 450 метров, вертикальная видимость - около 30 метров, что не позволяет совершить безопасную посадку", - говорится в сообщении.

В 17:40 польская авиакомпания отменила сегодняшний рейс Варшава-Одесса и обратно.

Туман не позволил также приземлиться самолету авиакомпании Windrose рейсом из Борисполя.

Пилоты Боинга авиакомпании Flydubai успешно приземлились в Одессе в 14:40, но не решаются отправиться в обратный путь рейсом в Дубай. Посадка на борт была завершена в 15:30, однако погодные условия не позволили взлететь.

Аэропорт Одессы парализовал туман

Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Одесской и Николаевской областях остается ограниченным движение для грузовиков.

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