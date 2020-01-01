Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове сгорела маршрутка Богдан

Комментариев: 0
На момент прибытия пожарных, автобус Богдан был полностью охвачен огнем. Водитель вызвал спасателей.
В Харькове сгорел маршрутный автобус
В Харькове сгорел маршрутный автобус
ГСЧС

В Харькове сегодня, 30 января, на остановке загорелся маршрутный автобус Богдан. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 января в 13:04 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на улице Валдайская. Там на остановке загорелся маршрутный автобус Богдан", - говорится в сообщении.

При возникновении пожара в салоне не было пассажиров. Водитель вызвал спасателей. На момент прибытия пожарных, автобус был полностью охвачен огнем.

Огонь удалось погасить через 25 минут. Пострадавших нет. Сумму нанесенного ущерба и причина пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Академгородка в маршрутке раздался взрыв, а затем она загорелась.  

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьков, фото, пожар, Богдан, автобус, маршрутка, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь