На момент прибытия пожарных, автобус Богдан был полностью охвачен огнем. Водитель вызвал спасателей.

В Харькове сегодня, 30 января, на остановке загорелся маршрутный автобус Богдан. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"30 января в 13:04 на номер 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в городе Харькове на улице Валдайская. Там на остановке загорелся маршрутный автобус Богдан", - говорится в сообщении.

При возникновении пожара в салоне не было пассажиров. Водитель вызвал спасателей. На момент прибытия пожарных, автобус был полностью охвачен огнем.

Огонь удалось погасить через 25 минут. Пострадавших нет. Сумму нанесенного ущерба и причина пожара устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове сгорела маршрутка Богдан

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Академгородка в маршрутке раздался взрыв, а затем она загорелась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet