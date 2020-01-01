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В зоне проведения ООС ранены двое военных ВСУ

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О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение.
На Донбассе ранены два военных ВСУ
На Донбассе ранены два военных ВСУ
72 ОМБр імені Чорних Запорожців/ Facebook

В зоне проведения ООС в результате обстрела Новомихайловки ранены двое военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки Восток.

"В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ВСУ открыли ответный огонь. О действиях сепаратистов сообщено представителям ОБСЕ.

Всего за текущие сутки в районе проведения ООС зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

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Теги: война, донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, ООС
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Источник: korrespondent.net

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