Названо число травмированных лыжников в этом году

Спасатели рекомендуют тем, кто отправляется в горы кататься на лыжах, воздерживаться от алкогольных напитков.

С начала 2021 года львовские спасатели оказали помощь 24 травмированным туристам-лыжникам. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в ГСЧС области.

Отмечается, что трое лыжников травмировались на курорте Славское 29 января. Среди пострадавших двое киевлянин и львовянин. Также, что на горе Тростян 53-летняя киевлянка травмировала руку, а 45-летний киевлянин получил травму левой ключицы. На лыжной трассе горы Высокий Верх травмировал левую ногу 34-летний львовянин. Всех туристов спасатели спустили к подножию гор и передали медикам.

Спасатели напоминают о том, что на горнолыжных трассах во время катания необходимо соблюдать безопасную дистанцию, двигаться вдоль трасс, пользоваться защитным снаряжением и не употреблять спиртного.

Ранее сообщалось, что в России лавина сошла на горнолыжную трассу. Сход лавины был принудительным. Под снежными завалами могут находиться до 12 человек.

Также, к северу от иранской столицы Тегерана нашли 12 тел альпинистов, которые погибли во время снежной бури в горах.

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