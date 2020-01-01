Главное 30 января: Переводы из-за рубежа и вывод инвестиций

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

Размеры частных денежных переводов в Украину из-за рубежа в разы увеличились, также стало известно, сколько составил отток иностранных инвестиций. Мы собрали важные новости прошедшего дня.

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Заробитчане начали отправлять больше средств украинцам

В 2020 году объем приватных переводов в Украину из-за рубежа составил 12,121 млрд долларов. Это рекордная цифра, больше 1,7% или 200 млн, чем год назад. Согласно информации НБУ, посредством неформальных каналов в Украину в течение года поступило заграничных 4,714 млрд долларов.

Отток инвестиций из Украины за год составил порядка полмиллиарда долларов

Отток прямых иностранных инвестиций за 2020 год оценивается в 420 млн долларов. За год инвестиции в акционерный капитал, не считая реинвестирования доходов, снизились до 833 млн долларов, тогда как в 2019 году были около 1 млрд долларов.

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Газсбыты обязали уменьшить цены на доставку

Нацкомиссия, контролирующая отрасли энергетики и коммунальных услуг, одобрила снижение тарифов на распределение газа с 1 февраля. Тарифы уменьшены на сумму от 3,5% до 29,8% и не должны превышать 1,79 грн за кубометр.

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Из плена в Нигерии вызволили моряков из Украины

Из пиратского плена вышло шестеро украинских мореплавателей. Моряки в безопасности и скоро прибудут в Украину. Президент Владимир Зеленский поблагодарил дипломатов и всех, кто поспособствовал возвращению моряков домой.

В Минздраве озвучили сроки старта вакцинации

Уже в феврале в Украину поступит в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины от Pfizer-BioNTech. А до конца первого квартала страна получит около 3,7 млн доз препарата компании AstraZeneca. Первая партия вакцин будет доставлена в Украину в середине февраля.

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Стало известно, где в Украине построят концессионные дороги

В Украине намерены организовать конкурсы по строительству концессионных дорог. Эти трассы, по данным чиновников, не будут делать платными для населения. За обслуживание объектов инфраструктуры будет платить государство, в рассрочку за 20-30 лет.

ОАЭ предоставят иностранцам шанс оформить гражданство

Эмирские суды и исполнительные советы составят список лиц, которые смогу получить право на гражданство. Для каждой категории установят четкие критерии. Также по закону владельцы паспортов ОАЭ смогут сохранить и уже имеющееся гражданство.

Напомним, ранее мы писали, что в Одессе туман парализовал работу аэропорта.

