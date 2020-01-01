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Коронавирус в Украине: Статистика за сутки

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Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской области.
Обновленная статистика коронавируса в Украине на 31 января
Обновленная статистика коронавируса в Украине на 31 января
depositphotos.com

За последние сутки в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 79 больных умерли.

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Об этом сообщает Минздрав 31 января.

В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и еще 86 больных медработниках. Также за минувшие сутки госпитализировали 1960 зараженных.

Выздоровело за день 4126 человек, проведено тестирований - 19059 (в частности методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).

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За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.

Статистика коронавируса по областям Украины:

  • Киев - 215 случаев
  • Винницкая область - 123 случая
  • Волынская область - 71 случай
  • Днепропетровская область - 189 случаев
  • Донецкая область - 176 случаев
  • Житомирская область - 205 случаев
  • Закарпатская область - 217 случаев
  • Запорожская область - 56 случаев
  • Ивано-Франковская область - 337 случаев
  • Киевская область - 193 случая
  • Кировоградская область - 24 случая
  • Луганская область - 25 случаев
  • Львовская область - 145 случаев
  • Николаевская область - 146 случаев
  • Одесская область - 170 случаев
  • Полтавская область - 48 случаев
  • Ровенская область - 78 случаев
  • Сумская область - 121 случай
  • Тернопольская область - 110 случаев
  • Харьковская область - 192 случая
  • Херсонская область - 54 случая
  • Хмельницкая область - 7 случаев
  • Черкасская область - 59 случаев
  • Черновицкая область - 118 случаев
  • Черниговская область - 98 случаев

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снова рекордное число выздоровлений.

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Теги: статистика, пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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