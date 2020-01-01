Коронавирус в Украине: Статистика за сутки
За последние сутки в Украине зафиксировали 3177 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. 79 больных умерли.
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Об этом сообщает Минздрав 31 января.
В частности, сообщается о 146 заражениях среди детей и еще 86 больных медработниках. Также за минувшие сутки госпитализировали 1960 зараженных.
Выздоровело за день 4126 человек, проведено тестирований - 19059 (в частности методом ПЦР - 15042, методом ИФА - 4017).
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За все время пандемии в Украине заболело уже 1 219 455 человек, болезнь унесла жизни 22 707 украинцев.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (337), Закарпатской (217), городе Киев (215), Житомирской (205) и Киевской (193) областях.
Статистика коронавируса по областям Украины:
- Киев - 215 случаев
- Винницкая область - 123 случая
- Волынская область - 71 случай
- Днепропетровская область - 189 случаев
- Донецкая область - 176 случаев
- Житомирская область - 205 случаев
- Закарпатская область - 217 случаев
- Запорожская область - 56 случаев
- Ивано-Франковская область - 337 случаев
- Киевская область - 193 случая
- Кировоградская область - 24 случая
- Луганская область - 25 случаев
- Львовская область - 145 случаев
- Николаевская область - 146 случаев
- Одесская область - 170 случаев
- Полтавская область - 48 случаев
- Ровенская область - 78 случаев
- Сумская область - 121 случай
- Тернопольская область - 110 случаев
- Харьковская область - 192 случая
- Херсонская область - 54 случая
- Хмельницкая область - 7 случаев
- Черкасская область - 59 случаев
- Черновицкая область - 118 случаев
- Черниговская область - 98 случаев
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве снова рекордное число выздоровлений.