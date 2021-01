Посольство РФ в Лондоне под фото назвало Ай-Петри в Крыму частью России

Российское посольство в Лондоне выложило в Твиттер фотографию горы Ай-Петри в аннексированном Крыму. При этом под снимком оставили подпись: “Гора Ай-Петри, Крым, Россия”.

Читай также: У дворца Путина нашелся владелец

Об этом стало известно из соответствующей публикации в Твиттере, где появился снимок заснеженных склонов Ай-Петри.

Посольство Украины в Британии прокомментировало инцидент, отметив, что россияне в очередной раз ошиблись.

This photo of Ay Petri, #Crimea, #Ukraine is great. Wrong caption again though, @RussianEmbassy . It is more than imaginary monsters that haunt the beautiful Crimea today, but not forever.#CrimeaIsUkraine https://t.co/5TwEHNBKr8