Посольство РФ в Лондоне под фото назвало Ай-Петри в Крыму частью России

Украинское представительство Британии сделало официальное заявление, отметив, что это ошибка.

Российское посольство в Лондоне выложило в Твиттер фотографию горы Ай-Петри в аннексированном Крыму. При этом под снимком оставили подпись: “Гора Ай-Петри, Крым, Россия”.

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Об этом стало известно из соответствующей публикации в Твиттере, где появился снимок заснеженных склонов Ай-Петри.

Посольство Украины в Британии прокомментировало инцидент, отметив, что россияне в очередной раз ошиблись.

Это фото Ай-Петри, Крым, Украина. Снова неправильная подпись, посольство Российской Федерации в Лондоне. Сегодня в прекрасном Крыму живут не только воображаемые монстры, но это не навсегда, - написало британское посольство.

This photo of Ay Petri, #Crimea, #Ukraine is great. Wrong caption again though, @RussianEmbassy . It is more than imaginary monsters that haunt the beautiful Crimea today, but not forever.#CrimeaIsUkraine https://t.co/5TwEHNBKr8 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 30, 2021

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму развернули ракетный комплекс Бастион.

