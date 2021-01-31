Посольство РФ в Лондоне под фото назвало Ай-Петри в Крыму частью России
Российское посольство в Лондоне выложило в Твиттер фотографию горы Ай-Петри в аннексированном Крыму. При этом под снимком оставили подпись: “Гора Ай-Петри, Крым, Россия”.
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Об этом стало известно из соответствующей публикации в Твиттере, где появился снимок заснеженных склонов Ай-Петри.
Посольство Украины в Британии прокомментировало инцидент, отметив, что россияне в очередной раз ошиблись.
Это фото Ай-Петри, Крым, Украина. Снова неправильная подпись, посольство Российской Федерации в Лондоне. Сегодня в прекрасном Крыму живут не только воображаемые монстры, но это не навсегда, - написало британское посольство.
This photo of Ay Petri, #Crimea, #Ukraine is great. Wrong caption again though, @RussianEmbassy . It is more than imaginary monsters that haunt the beautiful Crimea today, but not forever.#CrimeaIsUkraine https://t.co/5TwEHNBKr8— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 30, 2021
Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму развернули ракетный комплекс Бастион.