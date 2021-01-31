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Посольство РФ в Лондоне под фото назвало Ай-Петри в Крыму частью России

Комментариев: 2
Украинское представительство Британии сделало официальное заявление, отметив, что это ошибка.
Гора Ай-Петри в Крыму
Гора Ай-Петри в Крыму
depositphotos.com

Российское посольство в Лондоне выложило в Твиттер фотографию горы Ай-Петри в аннексированном Крыму. При этом под снимком оставили подпись: “Гора Ай-Петри, Крым, Россия”.

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Об этом стало известно из соответствующей публикации в Твиттере, где появился снимок заснеженных склонов Ай-Петри.

Посольство Украины в Британии прокомментировало инцидент, отметив, что россияне в очередной раз ошиблись.

Это фото Ай-Петри, Крым, Украина. Снова неправильная подпись, посольство Российской Федерации в Лондоне. Сегодня в прекрасном Крыму живут не только воображаемые монстры, но это не навсегда, - написало британское посольство.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Крыму развернули ракетный комплекс Бастион.

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Теги: Ай-Петри, горы, Крым, Россия, посольство, Британия
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Комментариев (2)
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neeertcer    31.01.2021, 12:45
Оценка:  -21
neeertcer
Последние 7 лет украинские представительства не только в Британии,но и во всех остальных странах-действительно ошибка.А с Ай-Петри никакой ошибки нет.Крым-это Россия.Благодаря Турчинову и его подельникам,которые сдали Крым без единого оборонительного боя ещё в 2014-м.
Russian-Troll    31.01.2021, 12:35
Оценка:  -20
Russian-Troll
Какая же тут ошибка?! Вы что, опомнитесь.
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