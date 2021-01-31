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В Днепре таксист спас женщину от самоубийства

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Женщина хотела покончить с собой из-за семейных проблем. Водителю такси удалось остановить ее.

В Днепре водитель такси спас женщину, которая собиралась прыгнуть с моста, чтобы прервать свою жизнь. Об этом пишет Информатор, ссылаясь на свои источники 31 января. Женщина хотела покончить с собой из-за семейных проблем. Таксисту удалось остановить ее.

Инцидент произошел на Центральном мосту. Во время поездки таксист заметил женщину, которая стояла у ограждения. Водитель подошел к ней и выяснил, что незнакомка нетрезва и собирается покончить с собой. Мужчина вызвал врачей, которые и госпитализировали женщину.

Ранее в центре Одессы в одном из хостелов нашли тело повешенной девушки. А в Киеве выпрыгнувший из окна мужчина принял патрульных за ангелов.

 

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Теги: самоубийство, видео, Днепр, спасение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ionium    31.01.2021, 13:13
Оценка:  0
ionium
Не дал спокойно покурить.
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