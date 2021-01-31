На Одесчине 17-летний парень отрезал лапы и головы котам
Факт подростковой жестокости был зафиксирован в Измаиле Одесской области. Там 17-летний парень издевался над котами.
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Об сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В частности, по данным полиции, подросток отрезал животным головы и лапы. Очевидцы заявили о действиях парня, было проведено следствие.
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В рамках расследования злоумышленника вывели на чистую воду. Отмечено, что фигурант 2004 года рождения дал показания и признал свою вину.
У парня был изъят вещдок – нож. Подростка пока передали родителям.
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