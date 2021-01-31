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На Одесчине 17-летний парень отрезал лапы и головы котам

Комментариев: 6
Пока мучителя передали родителям.
Подросток издевался над котами. Фото иллюстративное
Подросток издевался над котами. Фото иллюстративное
depositphotos.com/

Факт подростковой жестокости был зафиксирован в Измаиле Одесской области. Там 17-летний парень издевался над котами.

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Об сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, по данным полиции, подросток отрезал животным головы и лапы. Очевидцы заявили о действиях парня, было проведено следствие.

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В рамках расследования злоумышленника вывели на чистую воду. Отмечено, что фигурант 2004 года рождения дал показания и признал свою вину.

У парня был изъят вещдок – нож. Подростка пока передали родителям.

Напомним, ранее мы писали, что в Харькове домашний львенок пришел посмотреть на праздничную елку.

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Теги: животные, кот, Измаил, Одесская область, издевательства, жестокость
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Комментариев (6)
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Вокадобрис    31.01.2021, 13:24
Оценка:  0
Вокадобрис
Все серийные маньяки так начинают...
jeksoncool    31.01.2021, 13:14
Оценка:  -1
jeksoncool
Это хорошо! Подрастает новый Гиммлер, он тоже живых котов в самодельной печке сжигал. Стану президентом, его найду, и поставлю во главе карательных отрядов!
Брюква_и_Клюква    31.01.2021, 13:11
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Посадить говнюка в клетку с большим котиком, тигром например. Пусть он ему попробует лапу отрезать.
navigator2    31.01.2021, 13:03
Оценка:  +3
navigator2
психично хворий садист
neeertcer    31.01.2021, 12:50
Оценка:  -22
neeertcer
Похоже этот дегенерат готовился быть в будущем"героем ООС",так сказать,хотел соответствовать...
ЕВ_Влад    31.01.2021, 13:06
Оценка:  0
ЕВ_Влад
Скорiше найманцем до Вагнерцiв
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