На Одесчине 17-летний парень отрезал лапы и головы котам

Пока мучителя передали родителям.

Факт подростковой жестокости был зафиксирован в Измаиле Одесской области. Там 17-летний парень издевался над котами.

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Об сообщает Страна.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В частности, по данным полиции, подросток отрезал животным головы и лапы. Очевидцы заявили о действиях парня, было проведено следствие.

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В рамках расследования злоумышленника вывели на чистую воду. Отмечено, что фигурант 2004 года рождения дал показания и признал свою вину.

У парня был изъят вещдок – нож. Подростка пока передали родителям.

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