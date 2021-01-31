РФ ведет подрывную работу и хочет перекроить Украину, - МИД

По мнению дипломатов, форум по Донбассу провели, чтобы помешать объединению украинских территорий.

Россия целенаправленно предпринимает попытки подчинить и перестроить Украину под себя.

Такое мнение высказал официальный представитель МИД Олег Николенко в Твиттере.

Российское руководство не оставляет идею о том, чтобы перекроить под свои лекала Украину, - написал он.

Также дипломат добавил, что так называемый интеграционный форум “Русский Донбасс”, на его взгляд, придумали, чтобы помешать мирной реинтеграции временно оккупированных частей Украины.

Мы проинформируем партнеров об очередном примере подрывной деятельности РФ на Донбассе, - подчеркнул Николенко.

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Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук назвал неэффективными переговоры по Донбассу. По его словам, факт проведения пропагандистского форума показывает, что ситуация обострилась. Кравчук добавил, что Москва давит на Киев, а договариваться не хочет.

Російське керівництво не полишає ідеї перекроїти Україну під свої лекала. «Форум» в Донецьку - створення перешкод для мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій 🇺🇦. Поінформуємо партнерів про черговий приклад підривної діяльності Росії на Донбасі. https://t.co/7cAq6rBQrE — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 30, 2021

Напомним, ранее мы писали, что Кремль исключил присоединение оккупированного Донбасса.

