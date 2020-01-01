Дубинский лично опрашивает коллег из “Слуги” насчет своего “изгнания”

Нардеп запустил голосование параллельно с официальным опросом через приложение фракции.

Депутат от “Слуг народа” Александр Дубинский решил узнать у коллег лично, что они думают по поводу его исключения из партии.

Об этом Дубинский написал в своем Телеграм-канале.

Читай также: “Жертвами стали подписчики“, - Дубинский о блокировке его Youtube-канала

Нардеп сообщил, что запускает параллельный подсчет голосов – относительно того, чтобы он покинул фракцию. Для этого депутат составил письмо и разослал его коллегам.

В документе Дубинский предложил ответить ему на почту до 1 февраля 16.00. В письме он ждет один из вариантов – за, против или воздержался. Если кто-то не ответит, один голос добавится в поддержку исключения нардепа.

Читай также: Дубинский ушел в отказ. Скандал в Слуге народа

Ранее стало известно, что голосование по вопросу “изгнания” Дубинского также идет официально – через мобильное приложение фракции. Депутата предложено исключить из рядов политсилы из-за наложенных на него санкций США. Дубинский считает, что его ложно обвинили и донесли в иностранные государства. Политик отказался покидать партию даже после того, как его попросил об этом президент Владимир Зеленский.

Напомним, ранее мы писали, что YouTube удалил канал “слуги“ Дубинского.

