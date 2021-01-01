В Минобороны рассказали, сколько женщин служит в украинской армии

По данным ведомства, службу в ВСУ проходит свыше 31 тыс. украинок.

Более 31 тыс. женщин служит сегодня в украинской армии.

Об этом со ссылкой на данные главы Департамента соцобеспечения Минобороны Назима Агаева сообщает АрміяInform.

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В процентном соотношении это порядка 15% от общего количества военнослужащих в Украине. По информации ведомства, женщины проходят службу на различных должностях.

По закону, представителям обоих полов разрешено иметь равные возможности во время военной учебы и службы. Это значит, что женщины могут поступать в военные учреждения и учиться до обретения любой образовательной степени.

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Также украинки могут претендовать на любую должность в ВСУ. Но при этом ответственность при исполнении в случае чего с них не будет сниматься по причине того, что они – женщины. По словам Агаева, политика равных возможностей в ВСУ внедряется с позитивной динамикой.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько крымчан призвали в армию РФ.

